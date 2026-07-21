U BiH prosječna neto plata u maju 1.691 KM, mjesečni rast 1,3 posto

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u BiH za maj 2026. godine iznosila je 1.691 KM, što pokazuje nominalan rast za 0,4 posto, a realno je veći za 1,3 posto odnosu na april 2026. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2026. godine u odnosu na maj 2025. godine nominalno je viša za 7,4 posto. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 1,7 posto.

Najviše prosječne neto plate imali su zaposleni u djelatnosti Informacije i komunikacije (2.241 KM), Finansijskoj i djelatnosti osiguranja (2.194 KM), Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite (2.157 KM), podaci su Agencije za statistiku BiH.

Najmanje prosječne neto plate u maju 2026. imali su radnici u Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (1.181 KM), Građevinarstvu (1.306 KM), Trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (1.372 KM).

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za maj 2026. godine iznosila je 2.631 KM, što pokazuje nominalan rast za 0,5 posto, a realno je veći za 1,4 posto u odnosu na april 2026. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za maj 2026. godine u odnosu na maj 2025. godine nominalno je viša za 7,8 posto. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 2,1 posto.