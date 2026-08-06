Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

Penzioner iz BiH prima penziju već 76 godina

Penzioner iz BiH prima penziju već 76 godina

Penzioner
Foto: Ilustracija

Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u ovom entitetu zabilježen je nesvakidašnji rekord.

Jedan korisnik porodične penzije to pravo neprekidno koristi još od 1950. godine, što znači da mu penzija stiže već punih 76 godina. On ujedno predvodi listu s najdužim penzionerskim stažom u sistemu, u kojem trenutno žive i tri osobe stare 106 godina.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Škola Učenici Ilustracija
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
U ZDK upisano 2.880 đaka u prve razrede srednjih škola, 182 manje nego prošle godine
Policija Uviđaj Noć
Zeničko-dobojski kanton 02.08.2026
Voz udario automobil kod Visokog, povrijeđena žena
Bruceloza
Zeničko-dobojski kanton 02.08.2026
Bruceloza se širi u BiH, prvi put potvrđeni oboljeli među stanovništvom u više kantona

Riječ je o sistemu s prilično visokom prosječnom dobi. Tako prosječan starosni penzioner ima 72,5 godine, dok korisnici invalidske penzije u prosjeku imaju 68 godina.

Iz Fonda PIO za BL portal potvrđuju da je junski obračun obuhvatio čak 5.557 penzionera koji su navršili ili premašili 90 godina života. Ipak, podatak o 76 godina neprekidnog primanja porodične penzije ostaje najupečatljiviji pokazatelj iz njihove statistike.

Što se tiče godina provedenih na radnom mjestu, prosječan staž osiguranika sa starosnom penzijom iznosi nešto više od 32 godine.

Puni radni staž od 40 ili više godina ostvarilo je ukupno 77.502 korisnika. S druge strane, u sistemu je registrovano i 75.229 onih koji su u penziju otišli s manje od 30 godina radnog staža.

Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u ovom entitetu zabilježen je nesvakidašnji rekord.

Jedan korisnik porodične penzije to pravo neprekidno koristi još od 1950. godine, što znači da mu penzija stiže već punih 76 godina. On ujedno predvodi listu s najdužim penzionerskim stažom u sistemu, u kojem trenutno žive i tri osobe stare 106 godina.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Škola Učenici Ilustracija
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
U ZDK upisano 2.880 đaka u prve razrede srednjih škola, 182 manje nego prošle godine
Policija Uviđaj Noć
Zeničko-dobojski kanton 02.08.2026
Voz udario automobil kod Visokog, povrijeđena žena
Bruceloza
Zeničko-dobojski kanton 02.08.2026
Bruceloza se širi u BiH, prvi put potvrđeni oboljeli među stanovništvom u više kantona

Riječ je o sistemu s prilično visokom prosječnom dobi. Tako prosječan starosni penzioner ima 72,5 godine, dok korisnici invalidske penzije u prosjeku imaju 68 godina.

Iz Fonda PIO za BL portal potvrđuju da je junski obračun obuhvatio čak 5.557 penzionera koji su navršili ili premašili 90 godina života. Ipak, podatak o 76 godina neprekidnog primanja porodične penzije ostaje najupečatljiviji pokazatelj iz njihove statistike.

Što se tiče godina provedenih na radnom mjestu, prosječan staž osiguranika sa starosnom penzijom iznosi nešto više od 32 godine.

Puni radni staž od 40 ili više godina ostvarilo je ukupno 77.502 korisnika. S druge strane, u sistemu je registrovano i 75.229 onih koji su u penziju otišli s manje od 30 godina radnog staža.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
19.7 ° C
19.7 °
19.7 °
53%
1.1m/s
0%
čet
36 °
pet
33 °
sub
32 °
ned
34 °
pon
36 °