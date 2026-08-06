Penzioner iz BiH prima penziju već 76 godina

Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u ovom entitetu zabilježen je nesvakidašnji rekord.

Jedan korisnik porodične penzije to pravo neprekidno koristi još od 1950. godine, što znači da mu penzija stiže već punih 76 godina. On ujedno predvodi listu s najdužim penzionerskim stažom u sistemu, u kojem trenutno žive i tri osobe stare 106 godina.

Riječ je o sistemu s prilično visokom prosječnom dobi. Tako prosječan starosni penzioner ima 72,5 godine, dok korisnici invalidske penzije u prosjeku imaju 68 godina.

Iz Fonda PIO za BL portal potvrđuju da je junski obračun obuhvatio čak 5.557 penzionera koji su navršili ili premašili 90 godina života. Ipak, podatak o 76 godina neprekidnog primanja porodične penzije ostaje najupečatljiviji pokazatelj iz njihove statistike.

Što se tiče godina provedenih na radnom mjestu, prosječan staž osiguranika sa starosnom penzijom iznosi nešto više od 32 godine.

Puni radni staž od 40 ili više godina ostvarilo je ukupno 77.502 korisnika. S druge strane, u sistemu je registrovano i 75.229 onih koji su u penziju otišli s manje od 30 godina radnog staža.