Proizvođač baterija Varta podnio zahtjev za stečaj

Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je u petak da je podnio zahtjev za pokretanje stečaja, istakavši u obrazloženju slabiju potražnju i gubitak ključnog klijenta.

Kompanija je podnijela četiri zahtjeva za stečaj, rekao je glasnogovornik okružnog suda u Stuttgartu. U Varti su naveli da zahtjev obuhvata i njihove podružnice.

Reuters je već u četvrtak izvijestio da Varta planira podnijeti zahtjev za stečaj nakon što su njeni dioničari, proizvođač sportskih automobila Porsche i austrijski investitor Michael Tojner, odbili osigurati dodatno finansiranje.

Uprava Varte istakla je u obrazloženju slabu potražnju, nepovoljne valutne kurseve i gubitak ključnog klijenta. Američki Apple planira ubuduće nabavljati punjive baterije “CoinPower” za svoje AirPods slušalice iz Kine.

Kompanija bi sada mogla biti podijeljena, napominje Reuters.

Ključni povjerioci, uključujući Deutsche Bank, namjeravaju preuzeti profitabilan posao s baterijama za primjenu u domaćinstvu, dok je Tojner izrazio interes za odjel mikrobaterija.

Varta navodi da zapošljava oko 3.200 radnika, ponajviše u sjedištu u Ellwangenu. Posljednji finansijski izvještaj objavili su 2024. godine, navodeći da su zabilježili prihod od oko 793 miliona eura i gubitak od 64,5 miliona eura.

Uz baterije za domaćinstvo, grupa proizvodi, između ostalog, i mikrobaterije za slušne aparate i sisteme za pohranu energije, navodi agencija dpa.