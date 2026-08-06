Hirošima obilježava 81. godišnjicu atomskog bombardovanja uz pozive protiv nuklearnog oružja

Hirošima je u četvrtak obilježila 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja, dok je gradonačelnik Kazumi Matsui upozorio na opasnost opravdavanja nuklearnog odvraćanja i upotrebe sile.

Na ceremoniji u Memorijalnom parku mira u Hirošimi Matsui je kritikovao velike sile zbog vođenja ratova i poručio da umanjivanje nehumanosti nuklearnog oružja povećava rizik od novog razaranja.

U deklaraciji mira rekao je da umanjivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje upotrebe sile radi ostvarivanja vlastitog prosperiteta nose rizik ciklusa nasilne odmazde koji bi na kraju mogli dovesti do još jedne Hirošime ili Nagasakija.

Dodao je da previše političkih lidera i dalje smatra nuklearno odvraćanje realističnim pristupom, što, kako je naveo, udaljava svijet bez nuklearnog oružja. Matsui je pozvao i građane da uče iz prošlosti i preduzmu konkretne korake.

Skupu je prisustvovalo oko 50.000 ljudi, među njima predstavnici približno 120 zemalja i teritorija, uključujući Sjedinjene Američke Države i Iran. Minuta šutnje održana je u 8:15 ujutro, tačno u vrijeme kada je američki bombarder B-29 bacio bombu na grad.

Premijerka Sanae Takaichi prvi put je kao predsjednica vlade prisustvovala memorijalu i rekla da će zauzeti “realističan pristup” ka svijetu u kojem nuklearno oružje nikada neće biti upotrijebljeno, u okviru sporazuma Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja nuklearnog oružja. Ovogodišnja ceremonija održana je dok rastu nagađanja da bi njena vlada, koja podržava ideju nuklearnog odvraćanja, mogla ublažiti japanska poslijeratna tri nenuklearna principa.

Bombardovanje Hirošime 6. augusta 1945. uništilo je grad i usmrtilo 140.000 ljudi. Tri dana kasnije druga bomba bačena na Nagasaki ubila je 70.000 ljudi.

Broj preživjelih pao je na 91.105, a njihova prosječna starost sada prelazi 86 godina.