Prvi dobrovoljac primio eksperimentalnu vakcinu protiv ebole

Prvom dobrovoljcu u petak je data eksperimentalna vakcina protiv soja virusa ebole Bundibugyo, čime je počelo prvo kliničko ispitivanje te vakcine na ljudima, saopćio je Univerzitet Oxford.

Vakcina ChAdOx1 BDBV razvijena je kao odgovor na epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, a zasnovana je na istoj tehnologiji koja je korištena za vakcinu Oxford/AstraZeneca protiv koronavirusa.

Istraživači su kandidata za vakcinu od početne ideje do kliničkog ispitivanja razvili za osam sedmica, što su ocijenili rezultatom izuzetne međunarodne saradnje.

U prvoj fazi ispitivanja bit će obuhvaćeno 50 zdravih odraslih osoba u dobi od 18 do 55 godina. Cilj je procijeniti sigurnost vakcine i imunološki odgovor koji izaziva, a učesnici će biti praćeni tokom narednih mjeseci.

Institut za serume Indije proizveo je i uskladištio približno 620.000 doza vakcine, od kojih je 4.000 osigurano za kliničko ispitivanje.

Ukoliko regulatorna tijela daju saglasnost, planirana su i dodatna klinička ispitivanja u saradnji s partnerima u Ugandi. Ako početni rezultati budu uspješni, uslijedit će kasnije faze ispitivanja potrebne za eventualno odobrenje za hitnu upotrebu ili registraciju vakcine.

Za oboljenje izazvano sojem Bundibugyo trenutno ne postoji odobrena vakcina niti specifična terapija.

Epidemija potvrđena u maju predstavlja 17. epidemiju ebole u historiji Demokratske Republike Kongo i tek treću poznatu epidemiju izazvanu tim sojem.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije od 16. jula, prijavljena su 2.073 slučaja i 796 smrtnih ishoda, dok je epidemija u prethodnom mjesecu rasla brže od bilo koje ranije epidemije ebole.