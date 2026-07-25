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Potvrđena optužnica protiv učenika (19) iz Livna: Prijetio profesoru nakon što je uhvaćen da prepisuje na testu

Potvrđena optužnica protiv učenika (19) iz Livna: Prijetio profesoru nakon što je uhvaćen da prepisuje na testu

Ucionica
Foto: Ilustracija

Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv mladića A. L. (19) zbog incidenta koji se početkom juna dogodio u prostorijama srednje škole kada je mladić uputio ozbiljne prijetnje svom profesoru.

Incident koji je rezultirao optužnicom dogodio se 9. juna ove godine u kabinetu za računovodstvo.

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Naime, prema navodima iz optužnice, optuženi A. L. je tog dana polagao popravni ispit iz predmeta računovodstvo. Nakon što je dobio pismeni zadatak i počeo raditi na njemu, profesor J. Z. ga je uhvatio u prepisivanju uz pomoć mobilnog telefona.

Reagirajući na kršenje pravila ispita, profesor je učeniku oduzeo pismeni rad te mu u više navrata rekao da napusti kabinet. Optuženi mladić isprva nije želio izaći, a situacija je eskalirala prilikom njegovog izlaska iz učionice.

Kako se navodi u optužnici A. L. je pri izlasku ugrozio sigurnost profesora, uputivši mu direktnu i ozbiljnu prijetnju po život.

Prema navodima iz optužnice, učenik se profesoru obratio riječima”Stući ću ti glavu”čime je, kako se ističe, kod oštećenog profesora izazvao snažan strah i uznemirenje za vlastitu sigurnost.

Zbog ovog incidenta, Tužilaštvo ga tereti da je ugrozio sigurnost druge osobe ozbiljnom prijetnjom te da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv mladića A. L. (19) zbog incidenta koji se početkom juna dogodio u prostorijama srednje škole kada je mladić uputio ozbiljne prijetnje svom profesoru.

Incident koji je rezultirao optužnicom dogodio se 9. juna ove godine u kabinetu za računovodstvo.

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Naime, prema navodima iz optužnice, optuženi A. L. je tog dana polagao popravni ispit iz predmeta računovodstvo. Nakon što je dobio pismeni zadatak i počeo raditi na njemu, profesor J. Z. ga je uhvatio u prepisivanju uz pomoć mobilnog telefona.

Reagirajući na kršenje pravila ispita, profesor je učeniku oduzeo pismeni rad te mu u više navrata rekao da napusti kabinet. Optuženi mladić isprva nije želio izaći, a situacija je eskalirala prilikom njegovog izlaska iz učionice.

Kako se navodi u optužnici A. L. je pri izlasku ugrozio sigurnost profesora, uputivši mu direktnu i ozbiljnu prijetnju po život.

Prema navodima iz optužnice, učenik se profesoru obratio riječima”Stući ću ti glavu”čime je, kako se ističe, kod oštećenog profesora izazvao snažan strah i uznemirenje za vlastitu sigurnost.

Zbog ovog incidenta, Tužilaštvo ga tereti da je ugrozio sigurnost druge osobe ozbiljnom prijetnjom te da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

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IzvorKlix.ba
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