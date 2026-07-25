Potvrđena optužnica protiv učenika (19) iz Livna: Prijetio profesoru nakon što je uhvaćen da prepisuje na testu

Naime, prema navodima iz optužnice, optuženi A. L. je tog dana polagao popravni ispit iz predmeta računovodstvo. Nakon što je dobio pismeni zadatak i počeo raditi na njemu, profesor J. Z. ga je uhvatio u prepisivanju uz pomoć mobilnog telefona.
Reagirajući na kršenje pravila ispita, profesor je učeniku oduzeo pismeni rad te mu u više navrata rekao da napusti kabinet. Optuženi mladić isprva nije želio izaći, a situacija je eskalirala prilikom njegovog izlaska iz učionice.
Kako se navodi u optužnici A. L. je pri izlasku ugrozio sigurnost profesora, uputivši mu direktnu i ozbiljnu prijetnju po život.
Prema navodima iz optužnice, učenik se profesoru obratio riječima”Stući ću ti glavu”čime je, kako se ističe, kod oštećenog profesora izazvao snažan strah i uznemirenje za vlastitu sigurnost.
Zbog ovog incidenta, Tužilaštvo ga tereti da je ugrozio sigurnost druge osobe ozbiljnom prijetnjom te da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.
Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv mladića A. L. (19) zbog incidenta koji se početkom juna dogodio u prostorijama srednje škole kada je mladić uputio ozbiljne prijetnje svom profesoru.
Incident koji je rezultirao optužnicom dogodio se 9. juna ove godine u kabinetu za računovodstvo.
Naime, prema navodima iz optužnice, optuženi A. L. je tog dana polagao popravni ispit iz predmeta računovodstvo. Nakon što je dobio pismeni zadatak i počeo raditi na njemu, profesor J. Z. ga je uhvatio u prepisivanju uz pomoć mobilnog telefona.
Reagirajući na kršenje pravila ispita, profesor je učeniku oduzeo pismeni rad te mu u više navrata rekao da napusti kabinet. Optuženi mladić isprva nije želio izaći, a situacija je eskalirala prilikom njegovog izlaska iz učionice.
Kako se navodi u optužnici A. L. je pri izlasku ugrozio sigurnost profesora, uputivši mu direktnu i ozbiljnu prijetnju po život.
Prema navodima iz optužnice, učenik se profesoru obratio riječima”Stući ću ti glavu”čime je, kako se ističe, kod oštećenog profesora izazvao snažan strah i uznemirenje za vlastitu sigurnost.
Zbog ovog incidenta, Tužilaštvo ga tereti da je ugrozio sigurnost druge osobe ozbiljnom prijetnjom te da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.
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