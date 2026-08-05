Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i 31. obljetnicu VRO “Oluja”

Knin će danas biti središte obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije (VRO) “Oluja”, kojom je oslobođeno oko 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog područja.

Očekuje se dolazak državnog vrha, hrvatskih branitelja, brojnih uzvanika i građana iz svih dijelova Hrvatske.

Program počinje u 6.30 sati tradicionalnom budnicom ulicama grada.

Potom će u 7.30 sati biti služena sveta misa u Crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta. U 9.00 sati predviđeno je polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima kod Spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95”, nakon čega će na stadionu NK Dinara i Kninskoj tvrđavi početi središnja svečanost.

Obilježavanje u Kninu završava večernjim koncertom u organizaciji Grada Knina.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije “Oluja” obilježava se nizom događaja diljem Hrvatske.

Obljetnica “Oluje” svake se godine obilježava 5. kolovoza, na dan kada su pripadnici Hrvatske vojske ušli u Knin, glavni grad tadašnje Republike Srpske Krajine.

Vojno-redarstvena operacija “Oluja” započela je 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati, a već do 7. kolovoza Hrvatska je vojska oslobodila okupirana područja u Dalmaciji, Lici, Kordunu i Banovini te ih vratila u sastav Republike Hrvatske. Preostala područja u istočnoj Slavoniji, uz granicu sa Srbijom, Hrvatskoj su vraćena nakon mirne reintegracije Podunavlja 1998. godine.

U vojno-redarstvenoj operaciji “Oluja” bilo je angažirano gotovo 200 tisuća hrvatskih vojnika i policajaca. Smrtno su stradala 243 hrvatska branitelja, a 1.430 je ranjeno.

S druge strane, prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas”, u “Oluji” je protjerano više od 220 tisuća Srba, a njih oko 2.000 je ubijeno i nestalo. U Srbiji i Republici Srpskoj 4. kolovoz je Dan žalosti i sjećanja na prognane i ubijene Srbe. Srbija i Republika Srpska zajedno obilježavaju Dan sjećanja na stradale u “Oluji” od 2015. godine, a sinoć je obilježen u Mrkonjić Gradu.