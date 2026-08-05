Firma u BiH kažnjena jer je tražila kopiju lične karte korisnicima

Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) Bosne i Hercegovine kaznila je sa ukupno 20.000 KM preduzeće “Vodovod” iz Doboja i 1.000 KM njegovog direktora zbog nezakonitog prikupljanja ličnih podataka prilikom sklapanja ugovara o isporuci i odvodnji vode, piše Capital.

Riječ je o četiri prekršajna naloga od kojih ni jedan nije plaćen jer su u “Vodovodu” tražili sudsko odlučivanje.

U ovom preduzeću su prilikom podnošenja zahtjeva za priključak tražili kopiju lične karte, dokaz o vlasništvu objekta i potvrdu o zaposlenju što je po ocjeni agencije nepotrebno i nezakonito.

U Agenciji kažu da Zakonom o komunalnim djelatnostima nije propisano pravo davaoca komunalne usluge da od korisnika traži te dokumente.

“Nesporno je da Vodovod prilikom zaključenja ugovora sa korisnikom komunalne usluge mora izvršiti njegovu identifikaciju. Identifikacija se vrši uvidom ličnu kartu i uporedbom podataka upisanih u zahtjev za zaključenje ugovora sa podacima na ličnoj karti, a ne prikupljanjem kopije lične karte”, navode oni.

Također, dodaju oni, zakon ne propisuje da korisnik komunalne usluge mora biti zaposlen.

Zbog svega, preduzeće i direktor su kažnjeni po dva puta. Prvo sa po 10.000 KM i 500 KM zbog nezakonite obrade, a zatim u istim iznosima jer nisu sproveli rješenja Agencije da prestanu sa tom praksom.

U “Vodovodu” su kao razlog za prikupljanje dokumentacije naveli pravilnik kojim se definišu uslovi za potpisivanje ugovora o isporuci vode.

Naveli su da su im potvrde o zaposlenju potrebne kako bi mogli da naplate svoja potraživanja u izvršnom postupku.

Inače, ova praksa je izazvala veliko nezadovoljstvo kod građana ove lokalne zajednice i udruženja koja se bave zaštitom potrošača, a cijeli slučaj je kulminirao i doveo do podnošenja krivičnih prijava.