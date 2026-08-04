Kongresmen koji je boravio u BiH se protivi izgradnji džamije u Teksasu: “Recimo ne šerijatu”

Kongresmen Keith Self iz Teksasa je pozvao građane mjesta koje se nalazi unutar njegovog izbornog distrikta da javno protestuju protiv izgradnje islamskog centra i džamije.

Komisija za planiranje u mjestu McKinney je glasala da se odobri plan za izgradnju islamskog centra i džamije u ovom gradu.

Selfu se to nije svidjelo te je pozvao građane na proteste pred gradskim vijećem.

“Građani McKinneyja, 4. august je vaša posljednja šansa da zaustavite izgradnju džamije. Gradsko vijeće će tada glasati o planu za izgradnju”, napisao je Self.

Dodao je i poruku u kojoj je pozvao građane na “odbranu Teksasa od šerijata”.

“Ako ne želite šerijat u svojoj zajednici, sada je vrijeme da se vaš glas čuje. Dođite. Progovorite. Mirno iskoristite svoja prava zagarantovana Prvim amandmanom. Recite ne šerijatu u Teksasu”, naveo je Self u spornoj objavi.

Podsjetimo, Self je boravio u Bosni i Hercegovini tokom svoje turneje Zapadnim Balkanom, zajedno s demokratskim kongresmenom Suhasom Subramanyom, a tokom koje su posjetili i Srbiju i Kosovo.

Self je predsjednik Podkomiteta za Evropu Predstavničkog doma Kongresa SAD-a. Ovaj podkomitet djeluje kao dio Komiteta za vanjsku politiku ovog doma Kongresa.