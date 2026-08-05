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Dan žalosti u Unsko-sanskom kantonu u znak sjećanja na generala Izeta Nanića

Dan žalosti u Unsko-sanskom kantonu u znak sjećanja na generala Izeta Nanića

Izet Nanić
Izet Nanić

Na području Unsko-sanskog kantona danas je Dan žalosti, proglašen odlukom Vlade USK u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića, koji je poginuo 5. augusta 1995. godine, na samom kraju odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Odluku o proglašenju Dana žalosti Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je s ciljem dostojanstvenog obilježavanja godišnjice pogibije jednog od najistaknutijih ratnih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine.

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U Odluci se navodi da će se Dan žalosti obilježavati odavanjem počasti i njegovanjem kulture sjećanja, uz obavezno prilagođavanje svih javnih sadržaja na području Unsko-sanskog kantona. U skladu s tim, mediji i druge institucije prilagodili su svoje programe i aktivnosti.

Na području Unsko-sanskog kantona danas je Dan žalosti, proglašen odlukom Vlade USK u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića, koji je poginuo 5. augusta 1995. godine, na samom kraju odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Odluku o proglašenju Dana žalosti Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je s ciljem dostojanstvenog obilježavanja godišnjice pogibije jednog od najistaknutijih ratnih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Danas novi razgovori o sudbini Nove Željezare Zenica
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
Vlada FBiH uplatila 70.000 KM za transport stradalih bh. planinara
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Dolazak preživjelih planinara do kraja sedmice, njihove kolege otputovale u Rusiju

U Odluci se navodi da će se Dan žalosti obilježavati odavanjem počasti i njegovanjem kulture sjećanja, uz obavezno prilagođavanje svih javnih sadržaja na području Unsko-sanskog kantona. U skladu s tim, mediji i druge institucije prilagodili su svoje programe i aktivnosti.

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IzvorFena

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