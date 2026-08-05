Dan žalosti u Unsko-sanskom kantonu u znak sjećanja na generala Izeta Nanića

Na području Unsko-sanskog kantona danas je Dan žalosti, proglašen odlukom Vlade USK u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića, koji je poginuo 5. augusta 1995. godine, na samom kraju odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Odluku o proglašenju Dana žalosti Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je s ciljem dostojanstvenog obilježavanja godišnjice pogibije jednog od najistaknutijih ratnih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U Odluci se navodi da će se Dan žalosti obilježavati odavanjem počasti i njegovanjem kulture sjećanja, uz obavezno prilagođavanje svih javnih sadržaja na području Unsko-sanskog kantona. U skladu s tim, mediji i druge institucije prilagodili su svoje programe i aktivnosti.