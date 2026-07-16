Čović: OHR se mora ugasiti, a Hrvati u BiH imaju mnogo manje prava nego što im po Ustavu pripada

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, te predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović istaknuo je kako se institucija visokog predstavnika u BiH mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada.

“Nama je sasvim svejedno tko je visoki predstavnik.Promijenili smo ih već osam i institucija visokog predstavnika mora se ugasiti”, kazao je Čović , istaknuvši da su sva dosadašnja korištenja bonnskih ovlasti napravila apsolutnu štetu u BiH te motivirale političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja.

Referirajući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranjem OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave.

Naglasio je kako je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je Hrvatima 16 godina nametan član Predsjedništva.

Komentirajući izjavu ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića da Hrvati uživaju više prava nego što im zakonima i Ustavu pripada, Čović je tu tezu snažno odbacio.

Podsjetio je na uzurpaciju pozicije hrvatskog člana Predsjedništva i pokušaje biranja izaslanika u domovima naroda dominantno bošnjačkim glasovima.

“Hrvati imaju mnogo, mnogo manje nego što im po Ustavu pripada”, naglasio je Čović, te pojasnio kako je model jednakopravnosti iz Mostara, koji uključuje minimalne i maksimalne nacionalne kvote, trebao biti primijenjen i na višim razinama.

Referirajući se na upit o zasjedanju Doma naroda i usvajanju dvaju važnih europskih zakona u prvom čitanju, Čović je istaknuo kako je hrvatska strana preuzela predsjedanje, te prije dva mjeseca krenula s jasnim planom da se nadoknadi propušteno iz zadnjih godinu i pol dana.

Odgovarajući na pitanje o sumnjama izaslanice Marine Pendeš da će zakoni proći u drugom čitanju, Čović je poručio kako će Dom naroda usvojiti zakone s amandmanima, te najavio i žurnu sjednicu Doma naroda PS BiH za 27. srpnja, koja bi trebala biti posvećena proračunu institucija BiH.

Komentirajući izjavu ministra prometa i komunikacija Edina Forte o gubitku višemilijunskih sredstava iz Plana rasta zbog izostanka dogovora o reformskoj agendi, predsjednik HDZ-a BiH ocijenio je takvo ponašanje nerazumnim za običnog čovjeka.

Naglasio je kako svaka blokada već dogovorenih sporazuma s Europskom unijom znači gubitak od 50 do 100 milijuna eura.

“Nije to samo do novca, to je više pitanje kredibilnosti i naše vjerodostojnosti kod prijatelja i partnera u EU koji nemaju baš više interesa za nas”, upozorio je Čović.

Dodao je kako BiH ipak ima prijatelje, poput sedam veleposlanika u BiH i Vlade Republike Hrvatske predvođene Andrejem Plenkovićem, koji ohrabruju domaće političare da isporuče rezultate Bruxellesu kako zemlja ne bi ostala po strani dok Ukrajina i Moldavija napreduju.

Referirajući se na usvajanje Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH u Hrvatskom saboru, Čović je dokument pozdravio, usporedivši ga s ranijim deklaracijama kazavši i da u ovoj rezoluciji nema ništa novo, te je istaknuo ustavnu obvezu institucija RH da skrbe o Hrvatima u BiH.

Zahvalio je Vladi RH na velikoj potpori kroz desetljeće rada, nabrojavši brojne infrastrukturne i gospodarske projekte poput mosta u Gradišci, prometnice između Ravnog i Slanog, te Južne plinske interkonekcije, naglasivši kako je upravo Plenkovićeva zasluga što se o BiH uopće raspravlja u europskim krugovima.