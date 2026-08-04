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Danas će u Gazi biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među njima i 40 djece

Danas će u Gazi biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među njima i 40 djece

Gaza

U Gazi će danas biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece, 38 žena i sedam osoba s invaliditetom.

Posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima 23. novembra 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je Civilna zaštita Gaze.

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Ovih 112 tijela dio su ukupno 308 prijavljenih poginulih, a akcija izvlačenja trajala je 136 sati kopanja, najvećim dijelom ručno i u izuzetno teškim uslovima. Stradali su članovi porodica Al-Hassayneh i Abu Sharia.

Mohammed Abu Dan, koji je rukovodio operacijom, izjavio je da se vjeruje kako se ispod ruševina i dalje nalazi 157 tijela. Naveo je da su neki posmrtni ostaci srasli s betonom i armaturom ili su uništeni usljed siline eksplozija.

Međunarodni komitet Crvenog krsta saopćio je da je pružio podršku gotovo dvosedmičnoj operaciji. Glasnogovornica ove organizacije u Gazi, Amani Al-Naouq, kazala je da su hiljade porodica više od dvije i po godine čekale da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih te je potragu za nestalim osobama opisala kao jedno od ključnih humanitarnih pitanja.

Palestinski političar i član Parlamenta Mustafa Barghouti napisao je da se radi o najvećoj sahrani u palestinskoj historiji.

U Gazi će danas biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece, 38 žena i sedam osoba s invaliditetom.

Posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima 23. novembra 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je Civilna zaštita Gaze.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Zenica sprema ispraćaj žrtava, kolektivna dženaza za nastradale planinare
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Ovih 112 tijela dio su ukupno 308 prijavljenih poginulih, a akcija izvlačenja trajala je 136 sati kopanja, najvećim dijelom ručno i u izuzetno teškim uslovima. Stradali su članovi porodica Al-Hassayneh i Abu Sharia.

Mohammed Abu Dan, koji je rukovodio operacijom, izjavio je da se vjeruje kako se ispod ruševina i dalje nalazi 157 tijela. Naveo je da su neki posmrtni ostaci srasli s betonom i armaturom ili su uništeni usljed siline eksplozija.

Međunarodni komitet Crvenog krsta saopćio je da je pružio podršku gotovo dvosedmičnoj operaciji. Glasnogovornica ove organizacije u Gazi, Amani Al-Naouq, kazala je da su hiljade porodica više od dvije i po godine čekale da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih te je potragu za nestalim osobama opisala kao jedno od ključnih humanitarnih pitanja.

Palestinski političar i član Parlamenta Mustafa Barghouti napisao je da se radi o najvećoj sahrani u palestinskoj historiji.

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IzvorKlix.ba

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