Danas će u Gazi biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među njima i 40 djece

U Gazi će danas biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece, 38 žena i sedam osoba s invaliditetom.

Posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima 23. novembra 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je Civilna zaštita Gaze.

Ovih 112 tijela dio su ukupno 308 prijavljenih poginulih, a akcija izvlačenja trajala je 136 sati kopanja, najvećim dijelom ručno i u izuzetno teškim uslovima. Stradali su članovi porodica Al-Hassayneh i Abu Sharia.

Mohammed Abu Dan, koji je rukovodio operacijom, izjavio je da se vjeruje kako se ispod ruševina i dalje nalazi 157 tijela. Naveo je da su neki posmrtni ostaci srasli s betonom i armaturom ili su uništeni usljed siline eksplozija.

Međunarodni komitet Crvenog krsta saopćio je da je pružio podršku gotovo dvosedmičnoj operaciji. Glasnogovornica ove organizacije u Gazi, Amani Al-Naouq, kazala je da su hiljade porodica više od dvije i po godine čekale da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih te je potragu za nestalim osobama opisala kao jedno od ključnih humanitarnih pitanja.

Palestinski političar i član Parlamenta Mustafa Barghouti napisao je da se radi o najvećoj sahrani u palestinskoj historiji.